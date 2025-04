Il sindaco del capoluogo lombardo a margine della presentazione della 26esima edizione della Milanesiana

Sul nucleare sarebbe utile un confronto con Matteo Salvini, per il sindaco di Milano Beppe Sala, e in particolare sull’ipotesi di una centrale a Milano.

“Salvini tira fuori spesso la questione nucleare, immagino che anche lui abbia approfondito la questione. Per non buttarla in caciara visto che è un argomento assolutamente delicato, sarebbe veramente utile un conforto pubblico tra me e lui. Lo farei volentieri, ragionando tecnicamente sul senso o meno di una centrale nucleare a Milano. Se è disponibile io sono ampiamente disponibile”. Lo ha detto Sala a margine della presentazione della 26esima edizione della Milanesiana, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulla proposta avanzata dal ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, di avviare i lavori per la realizzazione di una centrale nucleare nel capoluogo lombardo.

“Io sinceramente spero che sia l’emblema della loro campagna elettorale 2027: io non sono concettualmente contrario al nucleare, ma credo che questo non sia il momento perché si dovrebbe puntare sulle rinnovabili. Ho studiato a lungo la cosa e ho le mie convinzioni”, ha aggiunto.

