Il vicepremier e ministro a margine di un appuntamento in Regione Lombardia

“Strage terribile (a Sumy, ndr), si avvicina Pasqua e speriamo sia di pace e resurrezione anche sul fronte ucraino. Speriamo che Trump riesca nel cessate il fuoco che si è proposto”. Lo ha detto il viceprepremier e ministro Matteo Salvini, a margine di un appuntamento in Regione Lombardia sul tema del nucleare.

“Ai tavoli di trattative – prosegue il leader della Lega – ci sono russi ucraini e americani, sicuramente colpire civili e spargere altro sangue non avvicina alla pace. Andrei io alle trattative? Chi sono io per andare, lascio americani, russi ucraini risolverà tra loro. Spero siano le settimane della pace e spero che in Europa nessuno ostacoli un processo di pace complicato, ma doveroso e necessario altrimenti sarà altra morte a oltranza e nessuno vincerà la guerra sul campo. Se Trump riuscirà a imporre il tavolo, il tavolo e il cessate il fuoco farà una grande cosa”, conclude Salvini.

