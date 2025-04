Il ministro: "Serve anche una profonda riforma del sistema"

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto interviene su X sul tema riarmo. “Impegnare risorse maggiori per la nostra Difesa è una necessità ineludibile, storica, obbligata. Almeno lo è per chi ha a cuore la nostra sicurezza”, afferma in un post Crosetto, che aggiunge: “Io non posso accettare di non poter assolvere il mio mandato senza fare tutto ciò che serve per difendere l’Italia”. Per Crosetto “servono investimenti, servono maggiori risorse, serve una revisione normativa, serve una maggior cooperazione e maggiore sinergia tra tutti gli attori che si occupano di difesa e sicurezza”.

Crosetto: “Serve riforma profonda del sistema Difesa”

Per l’esponente di Fratelli d’Italia inoltre “serve anche una profonda riforma del ‘sistema’ Difesa, con la rapida eliminazione di sprechi e ridondanze inutili. Non solo maggiori risorse, ma una maggiore efficienza, dunque, che non può che partire da un serio rinnovamento dello ‘strumento’ Difesa”, aggiunge. Per il ministro “questo è l’obiettivo che stiamo cercando di perseguire. Non come maggioranza politica o come Governo Meloni, ma come nazione. Perché la Difesa non è di un Governo o di un ministro, ma di una nazione intera”.

