Gustoso fuoriprogramma dei reali britannici

Fuoriprogramma dei reali britannici durante la visita di Stato in Italia. Re Carlo e Camilla, dopo il discorso alla Camera dei Deputati riunita in seduta comune, hanno fatto una breve passeggiata tra i palazzi della politica nazionale, facendo una sosta in una nota gelateria del centro capitolino. Nel tragitto hanno salutato la folla presente in strada, accorsa per vederli. Prima di tornare alle auto parcheggiate all’esterno di Montecitorio, la sovrana ha ricevuto una coppetta di gelato.

