L'ex presidente della Camera al termine della cerimonia a Montecitorio

“Mi ha fatto piacere che Sua Maestà abbia ricordato l’invito che gli feci quando ancora era principe del Galles per parlare alla Camera (2009 ndr) su un tema che era già al centro del suo interesse vale a dire la tutela dell’ambiente e la necessità di uno sviluppo economico ecocompatibile. Carlo è un uomo di grande cultura che ama profondamente l’Italia e nonostante sia Sua Maestà è un uomo alla mano. Una personalità sicuramente, tra l’altro quando è scomparsa la Regina Elisabetta tutti si chiedevano se la Monarchia fosse riuscita a sopravvivere e, ad oggi, credo che la scommessa sia vinta”. Così l’ex presidente della Camera, Gianfranco Fini al termine del discorso di Re Carlo alla Camera dei deputati in occasione della visita di Stato in Italia.

