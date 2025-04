Il ministro dopo l'incontro a Palazzo Chigi con i rappresentanti delle imprese

“La trattativa con l’Ue per la riprogrammazione dei fondi Pnrr? Innanzitutto ne abbiamo parlato. Dopodiché la trattativa era già in corso e andrà avanti”. Risponde così il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr Tommaso Foti al termine dell’incontro a Palazzo Chigi con i rappresentanti delle imprese per decidere la strategia da adottare in vista dei dazi annunciati dal presidente Usa Donald Trump. “Utilizzare 14 miliardi di euro del Pnrr e 11 miliardi di euro dei fondi di coesione? Sì in linea di massima le cifre sono quelle. La cosa che tutti hanno chiesto è di stare calmi e di non avere volontà di rottura con nessuno né di scatenare guerre commerciali. L’hanno detto tutte le categorie”, aggiunge il ministro rispondendo ai cronisti.

