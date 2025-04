Screenshot da X

Il vicepremier nel suo intervento dal palco: "Sui dazi prima di trattativa con Usa azzerare Patto di Stabilità e Green Deal"

Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, apre i lavori del congresso del Carroccio a Firenze. “La Lega e il governo, perché lo vedrete anche con i messaggi fra oggi e domani, sono una cosa sola. Si mettano l’anima in pace Conte, Schlein e compagnia varia. La Lega è collante del governo e garanzia che avrà vita lunga“, ha detto Salvini nel suo intervento.

Salvini: “Congresso Lega unitario e non contro qualcuno, siamo una famiglia”

“È un congresso bello, ricco, unitario non perché c’è un solo candidato, ma perché ci sono donne e uomini che costruiranno da domani la storia di questo Paese. È un congresso nazionale, saluto chi arriva per la prima volta dalla Sicilia e dalla Calabria”, ha proseguito il leader del Carroccio. “Non sarà un congresso contro qualcuno, ma l’abbiamo visto dagli anni ‘90. Noi non siamo contro l’Europa, contro gli stranieri, contro le diversità. Noi siamo il movimento politico che adora e difende le diversità”, ha aggiunto. “Questo non è un congresso di partito, è una comunità e una famiglia, è un’altra cosa rispetto ai partiti”, ha sottolineato Salvini.

“Prima di trattativa con Usa sui dazi, azzerare Patto Stabilità e Green Deal”

Il segretario della Lega è poi entrato nel merito di alcuni dei dossier politici di maggiore attualità, a partire dalla risposta ai dazi imposti dal presidente americano Donald Trump sui prodotti europei. “La trattativa con gli Usa ci deve essere, sarà complicata, ma è meglio dialogare che guerreggiare. Quello che può cambiare per noi è azzerare il Patto di stabilità e il Green deal. Parlano del pericolo dei dazi di Trump sulle auto europee. Ecco, in attesa di portare a casa una trattativa utile con gli Usa, azzeriamo le politiche europee che stanno distruggendo le nostre imprese“, ha affermato il vicepremier.

