Il capogruppo dem al Senato: "Questa è una piazza importante per noi"

“Questa è una piazza importante per noi, una piazza di opposizione al governo Meloni. Con il Movimento 5 Stelle sono tanti i punti che ci uniscono. Quando ci sono aspetti che ci dividono ci confrontiamo, ma l’idea di società è un’idea sulla quale stiamo costruendo l’alternativa al governo Meloni”. Lo ha detto il capogruppo del PD al Senato Francesco Boccia, commentando la presenza di una delegazione del partito alla manifestazione contro il riarmo organizzata dei 5Stelle a Roma. “Un governo che ha fortemente emarginato il nostro paese – continua il senatore dem – ed è sotto gli occhi di tutti quello che sta accadendo con i dazi e sull’incapacità di Giorgia Meloni di unire il nostro paese in Europa”. Sull’assenza di Elly Schlein dalla piazza Boccia spiega: “La segretaria è sempre in piazza, sempre vicino a tutti. Passa da un presidio all’altro. Qui c’è una delegazione importante del PD e sosteniamo l’iniziativa del presidente Conte e del Movimento 5 Stelle”.”Scelta definitiva contro il Rearm Europe? Il PD sostiene tutti i movimenti pacifisti”, conclude l’esponente dem.

