Le parole del presidente Cesare Parodi a margine della riunione del Comitato direttivo centrale dell'Associazione

Il dl sicurezza “credo porterà a non pochi problemi interpretativi e applicativi“. Così il presidente dell’Anm Cesare Parodi a margine della riunione del Comitato direttivo centrale dell’Associazione.

Nella serata di venerdì momenti di tensione al Pantheon, a Roma, dove si è svolto un sit-in promosso dalla Rete No ddl Sicurezza-A pieno regime. “Avevamo promesso un’Italia più sicura e stiamo mantenendo quella promessa” ha scritto sui social la premier Meloni dopo l’approvazione del decreto in Consiglio dei ministri. Per il titolare del Viminale Piantedosi si tratta di una misura che offre una “tutela legale alle forze dell’ordine ma non è un’immunità“.

