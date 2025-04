Il messaggio del presidente della Repubblica al ministro Musumeci in occasione degli Stati generali

“L’esperienza esemplare sviluppata nei decenni dal sistema della Protezione civile italiana merita di essere sottolineata in occasione di questa edizione degli Stati Generali della Protezione civile”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci. “Negli anni, le diverse componenti del servizio nazionale, le strutture operative, gli enti e istituzioni che, con le preziose esperienze di volontariato della società civile vi concorrono, hanno sostenuto le comunità territoriali nella gestione e nel superamento di delicate emergenze, affinando gli strumenti di previsione e prevenzione”, prosegue.

L’elogio di Mattarella: “Professionalità e spirito di servizio”

“Professionalità e spirito di servizio – aggiunge Mattarella -connotano l’intervento delle diverse componenti, concorrendo ad attuare i principi costituzionali di solidarietà e di coesione sociale, garantendo un’essenziale cornice di sicurezza rispetto alle sfide correlate alla vulnerabilità dei territori, alle implicazioni del cambiamento climatico, alle esigenze di tutela del patrimonio ambientale. Nell’auspicare ogni migliore successo per l’incontro, rinnovo a tutti i partecipanti i sentimenti di gratitudine della Repubblica per l’opera prestata a servizio del bene comune, insieme all’augurio di buon lavoro”.

