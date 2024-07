Il ministro Musumeci chiarisce la scelta del nuovo capo dipartimento

Si apre con una precisazione tutta da chiarire il nuovo corso della Protezione civile. Fabio Ciciliano subentra a Fabrizio Curcio e nel giorno della presentazione il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci tiene a precisare: “Vi assicuro che si tratta di una scelta assolutamente fisiologica, non c’è nessun intento di penalizzazione nei confronti del capo dipartimento uscente – ma poi aggiunge – Il governo punta essenzialmente sulla prevenzione, le istituzioni sono rappresentate da uomini e donne che evidentemente nel passato non hanno curato una seria politica di prevenzione che avrebbe mitigato, ridotto la portata disastrosa di tanti eventi”. “La protezione civile è complicata – chiarisce il nuovo capo dipartimento, Ciciliano – è ovvio che se tutte le risorse sono spinte sull’emergenza c’è poco spazio per le attività di prevenzione. E’ la differenza che c’è tra il centometrista e il maratoneta, sono sempre atleti ma bisogna capire se ci sono più fibre bianche o più fibre rosse”.

