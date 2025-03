In seguito ai sopralluoghi tecnici eseguiti dai vigili del fuoco

Per precauzione nella notte a Bagnoli sono state evacuate 67 famiglie da 3 edifici in seguito ai sopralluoghi tecnici eseguiti dai vigili del fuoco. Nelle ultime 24 ore oltre 170 verifiche di stabilità svolte dai vigili del fuoco, nelle zone di Bacoli, Bagnoli e Pozzuoli, in provincia di Napoli. Nella serata di ieri nella zona dei Campi flegrei è stata registrata una nuova scossa di magnitudo 3.5 a una profondità di 3 km, con epicentro nei pressi di via Provinciale San Gennaro nel comune di Pozzuoli.

