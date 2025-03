Magi: "E' incostituzionale, Salvini ignorante"

(LaPresse) Più Europa e Meglio Legale promettono battaglia contro la norma del Nuovo codice della strada, entrato in vigore tre mesi fa, che punisce chi risulta positivo a sostanze stupefacenti al volante senza necessità che sia provata l’alterazione psicofisica al momento della guida. Chi viene trovato positivo a sostanze assunte anche giorni prima rischia la sospensione della patente fino a tre anni. “Il nuovo codice della strada è incostituzionale perché non sanziona chi si mette alla guida in condizioni di alterazione ma semplicemente quando si rilevano delle sostanze che non hanno nulla a che fare con la capacità di guida. Sostanze che magari risalgono a moltissime ore prima. Addirittura 70 ore prima. Un atteggiamento da polizia morale” dichiara in conferenza stampa alla Camera dei Deputati, il segretario di +Europa Riccardo Magi.

Per l’occasione più Europa e Meglio Legale hanno presentato alcune testimonianze tra cui quella di Elena Tuniz, insegnante udinese di 32 anni che tornando a casa in macchina ha avuto un malore e perso i sensi andando a sbattere contro un paletto. Stando a quando racconta la donna, in ospedale le hanno fatto un test tossicologico con cui le autorità hanno attribuito le cause dell’incidente, non all’epilessia che le verrà diagnosticata dopo, ma a una dubbia positività al THC. “Nonostante la netta correlazione tra la patologia dell’epilessia e l’incidente questa donna rischia il carcere fino a due anni e 12.000 € di multa” spiega Antonella Soldo di Meglio Legale. “Una storia che grida vendetta e per questo come Meglio Legale stiamo fornendo assistenza legale e supporto a Elena Tuniz come ad altre persone che invece non hanno il coraggio di mettere la loro faccia in pubblico. Cambieremo le cose e lo faremo nei tribunali”. I legali di Elena Tunez infatti, sollevando la questione di legittimità costituzionale nel procedimento, porteranno alla Corte Costituzionale il caso. “Se non in questo caso, noi proveremo altri casi perché ci stanno arrivando numerosissime segnalazioni analoghe. Una vera e propria caccia alle streghe dal sapore propagandistico” dice Riccardo Magi. “Il ministro Salvini è un ignorante e una persona pericolosa”.

