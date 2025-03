“Nei primi due mesi 55 vite salvate, 55 morti in meno registrate dalla polizia e dai carabinieri rispetto all’anno scorso, 700 incidenti in meno, 750 feriti in meno. Vuol dire che la gente sta capendo e, quindi, ringrazio i cittadini e i ragazzi, perché salvare vite è l’obiettivo di questo codice, non punire nessuno ma educare alla sicurezza stradale. Spero che questi bei risultati, perché ogni vita salvata è un successo per me, vadano avanti anche nei prossimi mesi”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, risponde alle domande dei cronisti a margine del convegno “Il nuovo codice della strada. Come sta cambiando la cultura della sicurezza stradale in Italia” in corso a Milano.

