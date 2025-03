Il videomessaggio della premier al 'Border Summit' organizzato da Starmer: "Sicurezza dei confini è priorità Italia, Regno Unito e Ue"

Nel giorno in cui la Commissione Europea ha detto che trasformare i centri per migranti italiani in Albania in centri di permanenza per il rimpatrio è in linea con il diritto Ue, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha lodato il cosiddetto ‘Modello Albania’ in un videomessaggio al ‘Border Summit‘ convocato dal primo ministro britannico Keir Starmer per fare il punto sulla lotta all’immigrazione illegale. “Con Keir siamo d’accordo che non bisogna aver paura di immaginare e costruire soluzioni innovative, come quella avviata dall’Italia con l’Albania. Modello criticato all’inizio ma che ha poi raccolto sempre più consenso, tanto che oggi l’Unione Europea propone di creare centri per i rimpatri nei Paesi terzi. Ciò vuol dire che avevamo ragione, e che il coraggio di fare da apripista è stato premiato“, ha affermato la premier. “Abbiamo insieme ancora tanto lavoro da fare e io sono molto contenta di poter contare sul sostegno e sulla collaborazione del Regno Unito in questa sfida. Sono convinta che il Summit di oggi ci permetterà di rafforzare ancor di più la nostra sinergia, e di spingere l’acceleratore verso nuovi progetti e iniziative concrete“, ha proseguito Meloni.

Meloni: “Sicurezza dei confini è priorità Italia, Regno Unito e Ue”

La sicurezza dei confini “è una priorità che l’Italia e il Regno Unito condividono e che rappresenta un punto fondamentale della cooperazione bilaterale tra le nostre Nazioni, perché siamo entrambi convinti che dalla sicurezza dipenda la nostra libertà, la prosperità e il benessere dei nostri popoli“, ha affermato inoltre la leader di Palazzo Chigi. “Con Keir siamo d’accordo che la sicurezza dei confini passa anche e soprattutto dal governo dei flussi migratori e dal contrasto all’immigrazione illegale di massa. Fenomeno globale, che interessa particolarmente l’Europa, dentro e fuori i confini Ue. È il motivo per il quale i nostri Governi stanno lavorando insieme da tempo per sconfiggere le organizzazioni criminali che lucrano sulla disperazione e sul legittimo desiderio delle persone di avere condizioni di vita migliori”, ha sottolineato.

