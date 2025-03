L'annuncio del portavoce della Commissione europea per gli Affari interni, Markus Lammert

Il portavoce della Commissione europea per gli Affari interni, Markus Lammert, nel briefing quotidiano con la stampa ha parlato degli ultimi sviluppi riguardanti il decreto che istituisce i centri di permanenza per il rimpatrio nei centri in Albania. “Siamo in contatto con le autorità italiane. Secondo le nostre informazioni, la legge nazionale italiana si applicherà a questo centro, come è stato finora il caso per l’asilo. In linea di principio, ciò è in linea con la legge dell’Ue. Continueremo a monitorare l’implementazione del protocollo nella sua nuova iterazione e rimarremo in contatto con le autorità italiane” le parole di Lammert.

“In termini di soluzioni innovative, abbiamo detto che siamo pronti a esplorarle, sempre in linea con gli obblighi previsti dal diritto dell’UE e internazionale e dai diritti fondamentali”. “Secondo le informazioni che abbiamo, stiamo parlando di un’iniziativa basata sulla legge nazionale. E questo è diverso dall’applicazione del concetto di hub di rimpatrio”, precisa il portavoce della Commissione europea per gli Affari interni.

