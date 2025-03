Il responsabile organizzazione di FdI: "Fondamentale che l'Europa abbia un futuro con gli Usa"

“Bisogna lavorare con la diplomazia. Rispondere ai modi rudi di Trump con altrettanta ruvidità non porta a niente. Non spetta a noi scegliere chi eleggono negli Stati Uniti, possiamo solo scegliere se continuare a collaborare con loro. E noi crediamo che sia fondamentale che l’Europa abbia un futuro con gli Stati Uniti“. Così Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, a margine della convention del partito a Napoli, in merito all’ipotesi di contro-dazi in risposta alle tariffe sui prodotti europei imposte dal presidente americano Donald Trump che dovrebbero entrare in vigore il prossimo 2 aprile.

