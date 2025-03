Il presidente Usa vuole annettere il territorio, sostenendo che è necessario per motivi di sicurezza nazionale

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha mantenuto un tono aggressivo parlando dell’acquisizione della Groenlandia, dicendo a Nbc News che “non escludo l’uso della forza militare”. Nell’intervista andata in onda ieri, Trump ha affermato: “Penso che ci sia una buona possibilità che potremmo farlo senza forza militare”. “Questa è la pace nel mondo, questa è la sicurezza internazionale”, ha aggiunto, precisando: “Non escludo nulla”. La Groenlandia è un territorio della Danimarca, alleata della Nato degli Stati Uniti. Trump vuole annettere il territorio, sostenendo che è necessario per motivi di sicurezza nazionale.

Il ministro degli Esteri della Danimarca, Lars Løkke Rasmussen, ieri aveva rimproverato il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance per il suo “tono” nelle critiche alla Danimarca e alla Groenlandia espresse durante la sua visita di venerdì 28 marzo.

Dazi, Trump: “Nessun ritardo su entrata in vigore tariffe dal 2 aprile”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato durante un’intervista a Nbc News che non ha intenzione di ritardare ulteriormente l’imposizione dei dazi che entreranno in vigore dal 2 aprile e che prenderà in considerazione di negoziare su quel punto “solo se le persone sono disposte a darci qualcosa di grande valore. Perché i Paesi hanno cose di grande valore, altrimenti non c’è spazio per negoziare”.

Chat Pentagono, Trump: “Non licenzierò nessuno per caso chat, fiducia in Waltz”

l presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha preso l’impegno chiaro di non licenziare nessuno dopo l’imbarazzante fuga di notizie in una chat sui piani del governo per un attacco aereo contro gli Houthi in Yemen. “Non licenzio le persone a causa di notizie false e di caccia alle streghe”, ha detto Trump in un’intervista con Kristen Welker della Nbc News. Ha anche detto di avere fiducia in Mike Waltz, il suo consigliere per la sicurezza nazionale, e in Pete Hegseth, il suo capo del Pentagono. Waltz ha inavvertitamente aggiunto Jeffrey Goldberg, il direttore della rivista The Atlantic, a una chat di gruppo su Signal, dove alti funzionari stavano discutendo i piani per attaccare gli Houthi. Alla domanda se ci fossero state conversazioni sul licenziamento di Waltz, Trump ha insistito: “Non ne ho mai sentito parlare. E nessuno prende questa decisione tranne me, e non ne ho mai sentito parlare”.

