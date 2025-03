Il leader politico: "Oggi il sostegno all'Ucraina è il vero discrimine della politica italiana"

“Ci saranno Gentiloni, Pina Picerno, Guerini, Boccia, ci sarà il Pd, diciamo tutte persone amiche. Il confronto è tra tutti i partiti politici che hanno in comune il sostegno all’Ucraina che, per quanto ci riguarda, oggi è il vero discrimine della politica italiana”. Lo dice il leader di Azione Carlo Calenda a Roma, a margine del congresso del partito, rispondendo alle domande dei cronisti. Sul suo invito alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni spiega: “La Meloni è una nostra avversaria ma con gli avversari si parla. Se il dialogo non serve a nulla, neanche in un momento in cui c’è la guerra in Medio Oriente, c’è la guerra in Ucraina, c’è una situazione drammatica economica che si sta abbattendo su di noi, se dialogare non serve a nulla allora chiudiamola questa democrazia, perché non esiste democrazia che non sia fondata sul dialogo”.

