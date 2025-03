La premier al congresso di Azione a Roma

Giorgia Meloni ha parlato del riarmo dell’Unione europea intervenendo al congresso di Azione in corso a Roma. “Sento leader in Italia che invocano la rottura con gli Stati Uniti, Schlein dice che non possono essere nostri alleati. E ci sono altri leader che al contempo sostengono la linea che l’Europa non debba spendere risorse per la propria sicurezza – ha spiegato la premier – Non capisco: la proposta è rompere ogni forma di alleanza con gli Usa ma chiedere loro di difendere e occuparsi della nostra sicurezza lo stesso o la proposta è che l’Europa diventi una grande comunità hippie demilitarizzata che spera nella buona fede delle altre potenze straniere? Delle due, l’una, altrimenti dobbiamo ragionare in maniera seria”.

