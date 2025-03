I Trattati di Roma “furono un punto di partenza e, al contempo, di avvio”. Bisogna “riflettere al contesto in cui si muoveva questo avvio dell’integrazione europea. Nel 1945 l’Europa usciva da una guerra devastante, che si inseriva nel solco di secoli di guerre sanguinose tra i paesi europei, vi erano state brutali dittature, si era vissuto l’abisso dell’olocausto. In quel clima di tragedie, di disperazioni alcuni statisti lungimiranti e coraggiosi cercarono di capovolgere un’idea, fu una rivoluzione di pensiero. Mettere insieme il futuro dell’Europa. Questo è stato il tentativo da statisti coraggiosi e lungimiranti”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla cerimonia di inaugurazione del Villaggio ‘Agricoltura è’ in occasione dell’anniversario delle firma dei Trattati di Roma.

