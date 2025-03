“Parole nette di Mattarella su dazi? Condividiamo questo tipo di impostazione, specialmente se i mercati sono aperti e senza dazi tra nazioni che hanno valori comuni, come con gli Stati Uniti. Abbiamo necessità come Europa, e come Stati Uniti, ma questo non dipende da noi, di essere molto responsabili, perché mettere in crisi rapporti commerciali mina anche rapporti di diversa natura. Noi come Italia auspichiamo e lavoriamo, dal primo giorno della presidente Meloni, per contribuire a un rasserenamento dei rapporti, per mantenere in equilibrio un mercato come quello statunitense, che per una nazione esportatrice come la nostra è decisivo”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, commentando con i cronisti a margine dell’inaugurazione a Roma del villaggio ‘Agricoltura è”, il discorso di Sergio Mattarella. “Altra cosa sono le tariffe che riequilibrano i mercati verso nazioni che fanno concorrenza sleale”, ha quindi aggiunto Lollobrigida, che invece sul tema dei contro-dazi europei si esprime così: “Non siamo noi, ma è l’Europa che ha la delega piena su questo tema”. Il ministro preferisce, invece, non commentare “i se”, soffermandosi sull’azione distensiva dell’Italia e di altri paesi europei di dialogo con gli Stati Uniti “per evitare un aggravio della situazione tariffaria tra le due nazioni”. “Ho letto nelle parole del presidente della Repubblica la necessità di un atteggiamento che sia fermo, ovviamente, ma che sia molto ragionevole nel tentativo di garantire entrambe le economie”. “Siamo tutti preoccupati – continua quindi il ministro Lollobrigida – è un fatto normale che per un Paese esportatore che l’aumento delle tariffe è un problema. Questo è un dato”. Altre preoccupazioni sul quale sta lavorando il governo italiano, secondo Lollobrigida, sono quelle legate alle politiche green ideologiche della precedente Commissione europea.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata