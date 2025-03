“Tutti hanno bisogno di farsi aiutare, anche io. Ma non mi sento in difficoltà, lo giudicheranno gli elettori”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commentando l’intervista del vicesegretario leghista Claudio Durigon, che aveva definito il segretario di Forza Italia in difficoltà.

