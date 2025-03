“Siamo tutti contro la guerra dei dazi. Siamo tutti preoccupati, ma io non sono solo preoccupato, cerco di occuparmene, perché l’altro giorno ho presentato la strategia del Governo, il piano d’azione del mio ministero, per andare a occupare i mercati extra-UE con iniziative delle nostre imprese, che possono essere sia di esportazione che di internazionalizzazione”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine dell’incontro a Milano con i giovani di Forza Italia. “Dobbiamo essere prudenti in questi momenti -prosegue Tajani- Le prove muscolari sono delle sciocchezze. Dobbiamo difendere i nostri imprenditori, dobbiamo difendere i nostri prodotti, dobbiamo fare in modo che possano continuare a essere esportati. Quindi valuto positivamente la scelta del Commissario Sefcovic di rinviare di due settimane la decisione per lanciare una reazione commerciale per avere una lista di prodotti che non sia controproducente. Ho chiesto che il whisky non venga incluso nella lista dei prodotti ai quali infliggere un dazio perché un dazio sul whisky rischia di provocare dazi maggiori sui vini italiani e sarebbe una sciocchezza imporlo al whisky, perché importiamo poco whisky ed esportiamo molti vini. Quindi quando dico che dobbiamo stessere prudenti, non lo dico per debolezza, lo dico perché ho letto le carte, studio i dati di esportazione e importazione, fare una guerra che poi significa suicidarsi è davvero da sciocchi”.

