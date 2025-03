“Una guerra con la premier Meloni per la telefonata con il vice presidente americano Vance? È scherzi a parte, non è giornalismo. Il vicepremier che chiama non dico il suo omologo ma il vicepresidente degli Usa per parlare di investimenti…con chi ne devo parlare? Lasciamo alla libera stampa italiana questi retroscena inesistenti e surreali. Teniamoci il pragmatismo e la realtà”. Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini intervenendo in collegamento con la Scuola di politica del Carroccio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata