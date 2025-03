Screenshot da X

Il leader leghista parla alla Scuola di politica del Carroccio: "Noi dalla parte giusta della storia, pace e disarmo"

Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, parlando in collegamento video con la Scuola di politica del Carroccio a Roma, smentisce le voci di attriti nella maggioranza o di un ‘fastidio’ della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in seguito alla sua chiamata di ieri, venerdì, con il vicepresidente americano J.D. Vance. “Una guerra con la premier Meloni per la telefonata con il vice presidente americano Vance? È scherzi a parte, non è giornalismo. Il vicepremier che chiama non dico il suo omologo ma il vicepresidente degli Usa per parlare di investimenti…con chi ne devo parlare? Lasciamo alla libera stampa italiana questi retroscena inesistenti e surreali. Teniamoci il pragmatismo e la realtà“, ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In collegamento con Roma per il mio intervento all’inaugurazione della 10ª Edizione Nazionale della Scuola di Formazione Politica della Lega! Restate con noi! 🇮🇹 https://t.co/A2Nsy9vlfC — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 22, 2025

Salvini: “Noi dalla parte giusta della storia, pace e disarmo”

Salvini ha anche parlato della guerra in Ucraina e dell’ipotesi di riarmo europeo. “Siamo dalla parte giusta della storia: pace, disarmo, lavoro, famiglia, serenità, benessere. Stanno provando a fermare il vento disperatamente come per il crollo del muro di Berlino, ma la crepa c’è e quindi vi chiedo di essere costruttori di pace per il futuro“, ha affermato.

Salvini: “Trump ha fatto più di tutti per la pace”

Infine, il leader leghista ha elogiato il ruolo del presidente americano Donald Trump per la pace nel conflitto russo-ucraino. “Quei dieci minuti alla Casa Bianca con Trump, Vance e Zelensky hanno segnato un cambiamento totale del modus operandi: al di là di qualsiasi possibile critica. Oggi è il 22 marzo e Trump si è insediato il 20 gennaio: ha fatto più per la pace Donald Trump in 2 mesi che altri in anni e anni. Non lo dico perché mi metto il cappellino e la maglietta ma perché è oggettivo. Se siamo vicini a questo rinnovato clima di disarmo e pacificazione, bisogna aiutarlo, dobbiamo aiutare questo percorso di pace e non parlare di esercito, armi nucleari, 800 miliardi di qui e di lì…serve accompagnare questo percorso di pace“. ha affermato.

