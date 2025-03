“Oggi siamo a Milano perché vogliamo riconquistare questa città, non solo sul piano politico, ma anche come forza sociale. Milano si è smarrita nel corso degli anni: oggi ha i tassi più alti di consumo di droga e immigrazione, e una borghesia che, un tempo simbolo di produttività e forza, si è ormai dissolta”. Queste le parole di Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, pronunciate a margine di un comizio in piazza Duca d’Aosta a Milano. “Siamo qui per riconquistarci non solo il centro, ma anche le periferie, e non solo dal punto di vista fisico, ma soprattutto da quello sociale. Vogliamo che siano le madri, le donne, gli anziani e i giovani a scendere in piazza con noi per riappropriarsi di spazi che sono diventati zone franche”, ha aggiunto Fiore. Rispondendo a una domanda dei giornalisti sulle affinità tra Forza Nuova e il gruppo Articolo52, che sui social promuove ronde di cittadini per le strade del capoluogo lombardo, pubblicizzate attraverso video di aggressioni su cui la magistratura sta indagando, Fiore ha dichiarato: “Non posso esprimermi con certezza su questo movimento, perché ne so ancora troppo poco. Tuttavia, posso dirvi che esistono gruppi di giovani, e non solo giovani, che vogliono farsi sentire. È il segnale di un risveglio della città e, mi auguro, anche della regione”. Sollecitato a rispondere su quali siano questi modi per farsi sentire, Fiore ha detto: “Attraverso la nostra presenza nelle piazze, con la mobilitazione del popolo. Noi ci saremo, come sempre, senza tirarci indietro. Pensiamo a quanto è successo il 9 ottobre, con la rivolta contro il Green Pass. Anche stavolta ci saremo, ma è il popolo che deve scendere in piazza per riconquistare il diritto a vivere civilmente nel proprio territorio. Se qualcuno si rivolgerà a noi, saremo qui per difendere il popolo”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata