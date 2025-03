Il governatore: "Peggiora il meteo nel fine settimana"

Eugenio Giani ha parlato del maltempo che ha colpito la Toscana nei giorni scorsi. “In questi giorni sto raccogliendo tutte le indicazioni per farmi un’idea più precisa di quello che è lo stato dei danni. Quindi sto parlando con i sindaci e i vari rappresentanti dei comuni colpiti”, ha detto il governatore, a margine di un evento a Firenze, parlando della situazione dopo l’ondata di maltempo che tra il 14 e il 15 marzo ha colpito la regione. Giani ha parlato di una “prima stima di danni per 100 milioni”, senza contare opere come “la Faentina che ha avuto danni per 20-25 milioni” e “quelle che sono le infrastrutture di livello nazionale”.Il presidente della Toscana ha aggiunto che “in base a queste stime prevedremo anche gli interventi che possono andare a ristoro, possono andare a sostenere quello che è lo sforzo per una ricostruzione, perché indubbiamente ci sono danni che sono stati quelli dello scantinato e del garage, ma ci sono stati danni anche a infrastrutture pubbliche”.

“Dopo questo fine settimana mi risentirò con il capo della Protezione civile nazionale Fabio Ciciliano, perché c’è un aggravio delle condizioni climatiche”, ha detto Giani, a margine di un evento a Firenze. “Chiedo lo stato d’emergenza nazionale e la prossima settimana tutto questo dovrebbe darci quel supporto dal lato economico per fornire i primi ristori e le prime opere di ripristino delle condizioni sui fiumi: parlo di argini, parlo di casse d’espansione, parlo di interventi a rimedio di quello che ha generato come danni l’alluvione – ha spiegato il presidente della Regione – Ma contemporaneamente chiedo un supporto per la realizzazione delle nuove opere che possano creare condizioni di sicurezza sul territorio”.

