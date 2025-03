“Diciamo un secco no a questo folle piano di riarmo da 800 miliardi di Meloni e von der Leyen. Noi siamo per un serio progetto di difesa comune non per sperperare tutti questi miliardi, soprattutto per armare Francia e Germania. Meloni butterà 30 miliardi in Italia quando invece abbiamo il collasso della sanità, il carovita e il carobollette ci ritroveremo tutti insieme il 5 aprile a Roma in piazza per dire no a questo folle piano di riarmo”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte in un punto stampa sotto la sede del partito.

L’ex premier ha aggiunto: “Invitiamo tutti coloro che dicono a questo folle piano di riarmo e che vorrebbero maggiori investimenti sulla sanità, per contrastare il caro vita e il caro bollette, tutti coloro che ritengono che la priorità dell’Italia sia continuare a investire sul futuro delle prossime generazioni. Noi siamo quelli del Conte 2, quelli di Next generation per rilanciare l’Europa e i paesi più colpiti nel segno della solidarietà. Adesso invece vogliamo andare in guerra e armare l’Europa che non ha mai avuto un primato militare ma si è sempre caratterizzata per una cultura del welfare non del warfare”.

