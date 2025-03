“È la giornata di un’unione per l’Europa. Io sento l’Europa come mia patria come l’Italia dopodiché è un momento di decisioni non semplici” così il sindaco di Milano Beppe Sala all’arrivo in Piazza del Popolo a Roma per la manifestazione ‘Una piazza per l’Europa’. “Come ho già detto in altre occasioni, io credo che questa sia una guerra che, che ci piaccia o meno, vada combattuta per il bene dell’Europa. Con le armi? Beh, i partigiani come l’hanno combattuta? Dopodiché accogliamo il pensiero di tutti e vedremo che sintesi troveremo”, aggiunge Sala.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata