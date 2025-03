Promossa dal giornalista e scrittore Michele Serra

Oggi pomeriggio a Roma la manifestazione per l’Europa promossa dal giornalista e scrittore Michele Serra, la mobilitazione nazionale ha incassato migliaia di adesioni sul sito del Comune di Roma. Dalle 15 le principali forze politiche di opposizione si raduneranno per un evento che – senza simboli di partito e tra bandiere della pace, dell’Ucraina e dell’Ue – vedrà la partecipazione di un’ampia coalizione, che va dal Pd ad Azione e Italia Viva, passando per Avs.

La mobilitazione

La manifestazione si preannuncia principalmente come una mobilitazione di forze politiche di opposizione unite dalla volontà di difendere l’Europa e il suo ruolo nel panorama geopolitico internazionale, contestando le politiche sovraniste portate avanti dal governo di centrodestra. Nonostante l’inclusività dell’evento, ci saranno assenze importanti: il M5S di Giuseppe Conte e tutto il centrodestra. Il Pd di Elly Schlein è stato tra i primi ad aderire. Presenti Italia Viva, +Europa, sindacati e associazioni a vario livello. Anche Avs parteciperà, sebbene non condivida il piano di riarmo di Ursula von der Leyen.

Chi sarà presente

Tra coloro che hanno deciso di contribuire alla piazza spiccano i nomi dei senatori a vita Renzo Piano, Liliana Segre ed Elena Cattaneo. Tra gli artisti Jovanotti e Roberto Vecchioni. Ma anche lo scrittore Gianrico Carofiglio e gli attori Antonio Albanese e Claudio Amendola. Ci sarà il fondatore della Comunità di Sant’Egidio, Andrea Riccardi. Ovviamente presente il ‘padrone di casa’, il primo cittadino della Capitale Roberto Gualtieri, insieme ad altri sindaci italiani, tra cui da Napoli Gaetano Manfredi, presidente dell’Anci. Molte le voci del mondo delle associazioni, dall’Acli alle Famiglie arcobaleno.

La contromanifestazione

A dividere le piazze c’è la diversa visione sulla deterrenza militare Ue. Se Avs ha deciso di esserci comunque, nonostante la discrepanza di vedute sul piano ReArm Europe, è prevista una contromanifestazione in piazza Barberini, organizzata sempre alle 15 da gruppi contrari al riarmo dell’Unione europea. L’evento, intitolato ‘No all’Unione europea che si riarma, no alla difesa comune, la sicurezza è nel ripudio della guerra’, è promosso da diverse organizzazioni, tra cui Potere al popolo, Unione sindacale di base e Rete dei comunisti. I ‘patrioti’ invece si incontreranno alle 15.30 alla Bocca della Verità per la mobilitazione lanciata da Marco Rizzo, leader di Democrazia sovrana popolare. All’evento è stato invitato anche il generale ed europarlamentare della Lega Roberto Vannacci, cosa che rafforzerebbe i rumors che ipotizzano un eventuale ‘matrimonio politico’ tra i due.

