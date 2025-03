Trump è “sicuramente un personaggio complesso, con un atteggiamento sulla politica economica non preventivabile, che non segue la scuola diplomatica franco-tedesca, è una novità. Può stare simpatico o antipatico ma la cosa certa è che per 4 anni governerà la potenza più importante del mondo. Quindi puoi fare due cose, o ci litighi o ci vai d’accordo: è da cretini litigare con il presidente degli Stati Uniti“. A dirlo il vicepremier e ministro ai trasporti Matteo Salvini a margine dell’evento ‘Tutta un’altra economia’ della Lega, ad Ancona.

