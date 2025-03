(LaPresse) “L’assessore Bardelli ha fatto un grande lavoro che oggi nessuno può mettere in discussione, il problema è di renderlo vivo e pratico per questo ho deciso di assegnare l’assessorato alla Casa all’altro assessore che era più vicino a Bardelli, cioè Conte”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della consegna dei riconoscimenti ‘Una Grande Vita’ nell’ambito del Milan Longevity Summit a Palazzo Marino. “Si occuperà di edilizia residenziale pubblica. Fabio è nato in una casa popolare, tutti noi parliamo di questo, ma spesso siamo distanti. Il padre si è occupato attivamente come sindacalista del tema delle case popolari. Poi ha fatto il sindaco, credo che sia la persona giusta in una fase dove mancano due anni e dobbiamo lavorare molto rapidamente”, ha concluso il primo cittadino del capoluogo lombardo.

