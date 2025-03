All’ordine del giorno tre provvedimenti abbinati sull’automotive e crisi industriale. Iscritta ai sensi del Regolamento interno una proposta di legge di modifica statutaria

La prossima seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 18 marzo, a partire dalle ore 10. All’ordine del giorno, dopo le interrogazioni previste in apertura di lavori, l’esame di tre provvedimenti abbinati (una mozione, un’interpellanza e un’interrogazione) sulla salvaguardia del settore dell’automotive e sul piano industriale dell’IMR di Jesi. Iscritta all’esame d’Aula, ai sensi del Regolamento interno, una proposta di legge di modifica statutaria. In coda sono presenti diverse proposte di mozione. Si ricorda che è possibile seguire i lavori via web collegandosi alla pagina istituzionale del Consiglio regionale delle Marche.

I punti all’ordine del giorno

1) Interrogazioni :

• n. 1336 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Casini, Bora, Carancini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Minardi e Vitri “Aggressione ad Operatrice Socio Sanitaria avvenuta presso l’ambulatorio di Oculistica all’ex Inam di Fermo”.

• n. 1339 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Casini, Carancini, Cesetti, Marinangeli, Mastrovincenzo, Minardi, Vitri “Centro di diabetologia pediatrica presso l’Ospedale Salesi di Ancona. Provvedimenti per garantirne l’operatività”;

• n. 1384 a iniziativa dei Consiglieri Casini, Bora, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Minardi e Vitri “Chiarimenti in merito alla richiesta avanzata dalla AST su comunicazione preventiva dei lavoratori che intendono aderire allo sciopero generale proclamato per il 29 novembre”.

• n. 1399 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Minardi, Casini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Bora, Carancini, Cesetti “Sostegno della Giunta regionale a Norcia Capitale Europea della Cultura 2033”.

• n. 1424 a iniziativa dei Consiglieri Minardi, Mastrovincenzo, Vitri, Casini, Bora, Carancini, Cesetti, Mangialardi “Gravi inefficienze e scarsità di risorse nei servizi sociosanitari delle Marche”.

• n. 1429 a iniziativa dei Consiglieri Carancini, Minardi, Mastrovincenzo, Casini, Bora, Cesetti, Mangialardi, Vitri “Proposta istituzione nuovi corsi di laurea della Link Campus University nella regione Marche” .

n. 1466 a iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mastrovincenzo, Casini, Bora, Cesetti, Mangialardi, Minardi, Vitri “Parere favorevole della Regione Marche all’istituzione di nuovi corsi di studio della Link Campus University”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

• n. 1433 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Dubbi e perplessità sul reparto di Gastroenterologia dell’Ospedale di Fano”.

• n. 1434 a iniziativa del Consigliere Rossi “Consanguineità e ripopolamento Muflone del Catria”.

• n. 1450 a iniziativa del Consigliere Latini “ Emergenza per il diritto alla salute di xy e di tutti i cittadini in situazioni analoghe”.

2) Mozione n. 530 a iniziativa del Consigliere Latini “Salvaguardia del Settore Automotive nella regione Marche”.

Interpellanza n. 39 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Casini, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Minardi, Vitri “Politiche regionale per affrontare la crisi dell’automotive e delle sue ricadute sulle aziende marchigiane”.

Interrogazione n. 1413 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Casini, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Minardi e Vitri “Piano industriale IMR di Jesi (ex Caterpillar)”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

3) Proposta di legge statutaria n. 236 a iniziativa dei Consiglieri (proposta di legge statutaria) a iniziativa del Consigliere Cesetti “Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 “Statuto della Regione Marche””.

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

4) Mozione n. 380 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Minardi “Allarme sottodimensionamento del Commissariato di Fano”.

Interrogazione n. 1460 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Commissariato di Fano urge potenziamento del personale delle forze di polizia”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

5) Mozione n. 433 a iniziativa del Consigliere Latini “Proroga istituzione della Zona Franca del Centro Italia”.

6) Mozione n. 454 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Organizzazione servizi socio sanitari a Filottrano”;

Mozione n. 479 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Intervenire sul sistema di emergenza-urgenza sanitaria nella Provincia di Pesaro e Urbino è un dovere civile e di uguaglianza territoriale”;

Interrogazione n. 1135 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo e Vitri “SERVIZIO POTES (Postazioni Territoriali di Soccorso) presso il Comune di Filottrano”;

Interrogazione n. 1152 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Integrare le ambulanze a Fano, un dovere civile”;

Interrogazione n. 1161 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Casini “Presenza del medico all’interno delle ambulanze del 118”;

Interrogazione n. 1260 a iniziativa dei Consiglieri Minardi, Casini, Bora, Carancini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri “Carenza di medici nelle Potes della Provincia di Pesaro e Urbino”;

Interrogazione n. 1382 a iniziativa del Consigliere Latini “Risoluzione delle Problematiche relative alla Po.T.E.S. 118 di Senigallia”;

Interrogazione n. 1503 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Minardi, Casini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Bora, Carancini, Cesetti “Criticità copertura turni del Servizio Continuità Assistenziale a Cagli”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

7) Mozione n. 550 a iniziativa del Consigliere Rossi “Progetto per la costruzione di un impianto eolico denominato “Orione” collocato in Comune di Apecchio e delle relative opere elettriche connesse localizzate nei Comuni di Apecchio (PU), Città di Castello (PG), San Giustino (PG) e Mercatello sul Metauro (PU) ”.

8) Mozione n. 408 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo e Vitri “ Apertura reparto di pediatria presso Ospedale Profili Engels di Fabriano”;

Mozione n. 521 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Riapertura del Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Fabriano”;

Interrogazione n. 1347 a iniziativa dei Consiglieri Ausili, Battistoni “Riapertura del reparto di Pediatria dell’Ospedale E. Profili di Fabriano”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

9) Mozione n. 253 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri “Sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nelle Marche e contrasto al caporalato”;

Mozione n. 400 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Istituzione della Procura nazionale del lavoro”;

Interrogazione n. 378 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Stato di attuazione dell’art. 35 (Tutela dei lavoratori) D.L. n. 189/2016 e dell’Accordo per la legalità nella ricostruzione del Centro Italia. Esercizio funzioni di vigilanza sui cantieri”;

Interrogazione n. 444 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Vitri “L.R. n. 27/2017 – Programma per le politiche integrate per la promozione della cultura della legalità”;

Interrogazione n. 446 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri “Recepimento ’Linee-Guida nazionali su identificazione, protezione, assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura’”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno)

10) Mozione n. 503 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Mangialardi, Casini, Carancini, Cesetti, Minardi e Vitri “Realizzazione di un Centro di permanenza temporanea e il rimpatrio presso l’area in prossimità del sedime aeroportuale nel comune di Falconara Marittima”.

(iscritta ai sensi dell’articolo 137, comma 7, del regolamento interno)

11) Mozione n. 137 ad iniziativa del Consigliere Santarelli “Corretto smaltimento dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)”.

12) Mozione n. 250 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri “Comitato regionale Dieta Mediterranea ex art. 4 L.R. n.14/2018”.

13) Mozione n. 256 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Biancani, Casini, Cesetti, Vitri, Mangialardi “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”.

14) Mozione n. 523 a iniziativa d ei Consiglieri Mastrovincenzo, Casini, Bora, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Minardi e Vitri “Stanziamento risorse finanziarie per attuazione interventi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia previsti dalla L.R. 32/2018”.

(iscritta ai sensi dell’articolo 137, comma 7, del regolamento interno)

15) Mozione n. 535 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Casini, Vitri, Ruggeri, Carancini, Cesetti, Mangialardi e Mastrovincenzo “Interruzione volontaria di gravidanza: per assicurare l’appropriatezza delle procedure e dare seguito all’aggiornamento delle linee di indirizzo ministeriali che prevedono il regime ambulatoriale con autosomministrazione del misoprostolo a domicilio”.

(iscritta ai sensi dell’articolo 137, comma 7, del regolamento interno)

16) Mozione n. 536 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Carancini, Casini, Bora, Cesetti, Mangialardi, Minardi e Vitri “Azioni per assicurare la piena operatività delle Unità Multidisciplinari Età Evolutiva (UMEE)”.

(iscritta ai sensi dell’articolo 137, comma 7, del regolamento interno)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata