Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine del Forum del Welfare 2025, è tornato sullo scontro avvenuto lunedì nella seduta del Consiglio comunale in merito all’inchiesta sull’urbanistica del capoluogo lombardo. “Ieri è stata una giornata difficile, dura. Io non mi scaldo per la richiesta di dimissioni, perché purtroppo nel teatrino della politica queste cose avvengono. Ma quello che è successo in aula sono scene da Ventennio, una parte dei rappresentanti di Fratelli d’Italia ha quella matrice culturale”, ha dichiarato Sala. “Ho trovato estremamente sgradevoli certi comportamenti, come può un consigliere permettersi di prendere degli atti comunali e metterli nel cestino con una claque che applaude – ha proseguito – È una vergogna per una città come Milano, ma i conti si fanno alla fine”. Secondo il sindaco di Milano la destra cerca di trasmettere l’idea che “alle prossime elezioni vinceranno sicuramente”, puntando sul fatto che la sua amministrazione stia lavorando male e sia a un vicolo cieco: “Auguri, io mi batterò con tutte le mie forze perché Milano non vada in mano a questa destra con, ripeto, connotazioni fasciste“.

