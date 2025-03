“Ho avuto ieri sera un incontro con le squadre, loro non hanno problemi o differenze sulla proposta da fare al Comune, rispetto alla quale hanno raggiunto un accordo”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, dopo l’incontro di lunedì con le società di Inter e Milan per discutere del futuro dello stadio San Siro, a margine del Forum del Welfare 2025. “Stanno discutendo di clausole che riguardano i rapporti tra loro, perché è chiaro che si tratta di un’operazione lunga, che durerà anni, quindi devono porre cura a capire come regolamentare eventuali punti di blocco o disaccordo. Sono abbastanza fiducioso e li rivedo domani. Non ho posto nessun tipo di ultimatum ma gli ho spiegato che noi dobbiamo procedere se vogliamo confermare i tempi che ci eravamo dati. Tempi che sono confermati”, ha spiegato Sala.

