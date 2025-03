“Su un tema così delicato, che investirà 800 miliardi di euro per il riarmo, esautorare il Parlamento Europeo è un fatto di una gravità inaudita“. Così Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde, in merito al piano presentato dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, per il riarmo dell’Ue. Bonelli ha parlato con i cronisti a margine di un evento a Roma per il lancio della campagna referendaria sul diritto di cittadinanza. “Meloni ha detto sì al piano di riarmo senza alcun mandato, venga immediatamente in Parlamento. Noi chiederemo con una mozione al Parlamento di esprimersi con un sì o con un no”, ha poi detto il deputato di Avs. “Il problema non è aumentare le spese degli armamenti“, ha concluso, “ma come si costruisce un’Europa di pace e una maggiore razionalizzazione e coordinamento tra gli Stati europei”.

