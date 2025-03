“I fondi di coesione usati per il riarmo? Assolutamente impensabile. I fondi servono a sviluppare i nostri territori al sud, ma non solo al sud, pensiamo ai 3 miliardi anche in Lombardia. Servono a dare risposte concrete alle famiglie, alle imprese. Non servono per comprare missili o carri armati”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, risponde alle domande dei cronisti a margine del convegno “Il nuovo codice della strada. Come sta cambiando la cultura della sicurezza stradale in Italia” in corso a Milano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata