Dazi e guerra in Ucraina. Sono due dei temi affrontati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento al termine del colloquio con il primo ministro del Giappone, Shigeru Ishiba, a Tokyo. “La speranza di pace – ha detto il Capo dello Stato – è una speranza che Giappone e Italia condividono, dando un contributo importante a questo riguardo, con la concezione di società aperte, con mercati aperti alla collaborazione, con disponibilità a collaborare su ogni campo, con chiunque altro, con qualunque altro Paese, con il rispetto reciproco e la fiducia reciproca. Auspichiamo, quindi, che questo venga adottato in ogni parte del mondo come criterio per garantire l’approccio e la stabilità della pace”.

“Tokyo e Roma auspicano che una pace giusta e in linea con i principi della carta dell’Onu, adeguatamente garantita a livello internazionale, possa essenzialmente ritrovata per l’Ucraina, per porre fine a questa tragedia che l’aggressione russa tre anni fa ha provocato”, ha detto ancora il presidente della Repubblica.

“L’accordo fruttuoso di cooperazione scientifica e tecnologica, sviluppato da quasi quarant’anni dai nostri Paesi, costituisce una cornice in cui si sono sviluppate centinaia di collaborazioni tra università ed enti di ricerca permettendo di realizzare progetti bilaterali di grande rilevanza”, ha sottolineato Mattarella parlando alla Confindustria giapponese a Tokyo. “Su questa fondamenta, il Partenariato Strategico avviato nel 2023 ha stimolato ulteriori iniziative. Ne richiamo due: quella sulle batterie e quella sulle onde gravitazionali”, ha aggiunto ricordando anche “le iniziative nel settore dello spazio, con progetti dedicati all’osservazione della Terra e all’esplorazione del cosmo”. “Si tratta di iniziative che non vanno soltanto a beneficio della crescita dei nostri Paesi, ma sono anche funzionali al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalle Nazioni Unite”, ha rimarcato il presidente della Repubblica.

