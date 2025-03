Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita ufficiale in Giappone, è stato accolto dall’Imperatore Naruhito e dall’Imperatrice Masako al Palazzo Imperiale di Tokyo. Al termine dei colloqui nella sala delle Udienze, le Loro Maestà Imperiali hanno presentato al Capo dello Stato i membri della Famiglia Imperiale, il Principe ereditario Fumihito Akishino e la Principessa ereditaria Kiko Akishino. “Sono particolarmente felice di poter effettuare questa visita ed è un’occasione per sottolineare ancora una volta il grande legame di amicizia che lega l’Italia al Giappone da 160 anni”, ha detto Mattarella incontrando l’imperatore Naruhito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata