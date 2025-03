Si parla ancora delle conseguenze internazionali dello scontro avvenuto alla Casa Bianca tra Trump e Zelensky sulla guerra in Ucraina. “Fra l’interesse italiano e quello europeo per me prevale quello italiano”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, a Milano, intervenendo a Shipping, Forwarding & Logistics meet Industry, presso il centro congressi Assolombarda.

“Occorre calma e studiare”, ha detto Salvini iniziando l’intervento. “Non servono tifoserie, a prescindere, modello talk show stai con Caio o Tizio, chi era il più arrogante in sala ovale, chi aveva ragione o torto, Trump, Zelensky, Vance. Conta l’interesse del mio Paese. Fra l’interesse europeo e quello nazionale, è chiaro -sottolinea- se non coincidono, l’interesse italiano per me viene prima”.

