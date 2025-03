Salvini su X: "Obiettivo pace, basta con questa guerra". L'azzurro Nevi: "Dobbiamo mantenere la calma ed essere responsabili"

Tensioni all’interno della maggioranza tra Lega e Forza Italia dopo lo scontro nello Studio Ovale della Casa Bianca tra il presidente americano Donald Trump e quello ucraino, Volodymyr Zelensky. Nell’immediatezza del battibecco, il leader leghista Matteo Salvini ha postato su X il video in cui Trump accusa il leader di Kiev di “mettersi in una posizione molto brutta” e di “non avere le carte in regola” per farlo, scrivendo: “Obiettivo PACE, basta con questa guerra! Forza Donald Trump“.

Salvini (Lega): “Lavorare con Usa per restituire ai nostri figli un futuro di pace”

All’indomani, il vicepremier della Lega e ministro delle Infrastrutture ha ribadito la sua posizione dicendo: “Dopo tre anni di guerra e centinaia di migliaia di morti, è giunta l’ora della Pace. E se a Bruxelles qualcuno ancora usa toni bellici, come quasi tutti i ‘giornalisti’ italiani (con poche valorose eccezioni), l’Italia ha il diritto e il dovere di lavorare, insieme agli Stati Uniti e a tutti quelli che con tenacia e coraggio cercano di evitare una Terza Guerra Mondiale, per restituire ai nostri figli un futuro di pace e prosperità“. A corredo del suo post, una card della Lega con questa frase: “Soldati italiani in Ucraina? No, grazie“.

Nevi (Forza Italia): “Non si crei nuova tensione tra Europa e Stati Uniti”

Le sue parole non sono state condivise da Forza Italia. Raffaele Nevi, deputato e portavoce nazionale azzurro, ha detto, ospite ad ‘Agorà Weekend’: “Dobbiamo cercare di mantenere la calma, essere molto attenti e responsabili. Ognuno esprime le sue posizioni, Matteo Salvini ad esempio lo sappiamo bene, da tempo è molto affascinato dal Presidente Trump, ma al di là di tutto, noi dobbiamo costruire le condizioni affinché quello che sta accadendo non sfoci in una nuova tensione tra Europa e Stati Uniti. Dobbiamo cercare di ritrovare le ragioni dello stare insieme e fare in modo di sostenere Zelensky e al tempo stesso dialogare anche con Putin per arrivare alla pace. Non è affatto facile, ma ci dobbiamo provare e questo è il ruolo dell’Italia se vuole veramente essere un Paese proattivo, altrimenti ci mettiamo da una parte e tifiamo o per Trump o per Zelensky. Le tifoserie non vanno mai bene in questa situazione, noi dobbiamo essere quelli che provano a far superare l’impasse nella quale l’Occidente evidentemente si trova in questo momento”.

