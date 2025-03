Al via la visita ufficiale del presidente della Repubblica a Tokyo

Al via la visita ufficiale del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in Giappone. “Il rapporto tra Giappone e Italia è crescente nell’amicizia e nella collaborazione, ed è crescente anche nella reciproca fiducia. La fiducia è un elemento impalpabile che deriva dall’esperienza, dall’affidabilità, dalla stima e naturalmente questa passa attraverso i rapporti tra i governi, tra le istituzioni, passa attraverso la diplomazia, attraverso l’ambasciatore, il rappresentante del sistema organizzato che rappresenta l’Italia, ma passa in maniera sensibile, significativa, forse predominante, attraverso l’esempio e l’esperienza con gli italiani che vivono qui, perché questo è quello che nella vita quotidiana, nella società giapponese induce a valutare affidabilità, serietà, possibilità di collaborazione sincera, amicizia”, ha detto il Capo dello Stato.

“Quindi quello che fate è prezioso, per il vostro impegno personale, naturalmente, ma anche per la Repubblica, perché crea un legame di fiducia e di stabilità di relazione con i cittadini, un Paese che per noi è di primaria importanza, tanto che le collaborazioni vanno crescendo e sensibilmente cresceranno, come nelle previsioni, sempre di più”, ha aggiunto Mattarella.

Mattarella: “Molto alta la vicinanza della Repubblica agli italiani in Giappone”

“Malgrado la distanza geografica, ormai per fortuna sostanzialmente superata dai mezzi di comunicazione di cui disponiamo oggi, la vicinanza della Repubblica a voi che siete qui e qui operate è molto alta – ha detto ancora il Capo dello Stato -. Come diceva l’Ambasciatore, vi sono tanti diversi ambiti e anche diverse anzianità di presenza in Giappone ed è interessante anche questa varietà, questa molteplicità di esperienze di presenza qui dei nostri connazionali. Lo è quella dei giovani, perché la presenza di studenti, di ricercatori crea un comune impegno, crea amicizia e stima”. “Grazie per quello che fate, è un piacere incontrarvi, ringraziandovi per il contributo che date alla presenza italiana in questo Paese così grande, importante e così amico”, ha concluso Mattarella.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata