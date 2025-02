Ok anche al disegno di legge sul nucleare. Giorgetti: "Il decreto vale 3 miliardi”

È terminata a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri che ha dato via libera al decreto Bollette. È in corso una conferenza stampa con gli esponenti del Governo interessati ai provvedimenti assunti.

Giorgetti conferma: “Il decreto vale 3 miliardi”

Il provvedimento “vale 3 miliardi: 1,6 per le famiglie e 1,4 per le imprese”. Lo afferma il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza dopo il cdm che ha dato il via libera al decreto contro il caro-Bollette.

Meloni: “Da governo 3 mld per famiglie e imprese”

A fare eco alle parole del ministro sono arrivate quelle della premier. “Oggi il governo ha stanziato 3 miliardi di euro per fronteggiare il caro Bollette. Parliamo di circa un miliardo 600 milioni di euro per le famiglie e di un miliardo e 400 milioni per le imprese”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video diffuso via social dopo la riunione del Cdm.

“Con questo intervento le famiglie con un reddito Isee fino a 25 mila euro, quindi la stragrande maggioranza, potranno contare nel prossimo trimestre su un sostegno di circa 200 euro se ne faranno richiesta”, ha aggiunto la presidente del Consiglio che ha poi spiegato che il contributo contro il caro Bollette “salirà a oltre 500 euro per chi ha già i requisiti per il bonus sociale, quindi i nuclei con un Isee fino a 9.530 euro”.

Riduzione del 20% per pmi

Con il decreto Bollette “andiamo incontro anche alle imprese, in particolare tagliamo gli oneri di sistema per le piccole e medie imprese, assicuriamo così una riduzione delle prossime Bollette che si aggira intorno al 20%”, ha spiegato ancora Meloni sottolineando che “avremo finalmente delle Bollette chiare grazie all’obbligo di trasparenza che imponiamo ai gestori”. In aggiunta, la premier ha sottolineato che “oltre un certo prezzo dell’energia, lo Stato ha deciso che rinuncerà all’Iva e destinerà l’eccesso di Iva alla riduzione delle Bollette”.

Meloni: “Rispondiamo a necessità del momento con sguardo al futuro”

“Siamo intervenuti per dare una risposta immediata alla necessità del momento, ma abbiamo anche deciso di guardare al futuro con scelte di lungo periodo, perché è questo quello che serve all’Italia, scelte coraggiose e strutturali. È l’impegno che abbiamo assunto con gli italiani ed è l’impegno che intendiamo rispettare”, ha dichiarato la premier.

Giorgetti: “Serve politica monetaria più accomodante”

“Un continente europeo che vede la recessione in alcuni grandi Paesi già di fatto all’orizzonte, necessita di una politica monetaria, ma è una mia opinione non intendo dare consigli a nessuno, più accomodante”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa al termine del Cdm che ha dato il via libera al decreto Bollette.

Giorgetti ironico ‘mi arrabbio solo quando perde Southampton’

“Mi arrabbio solo quando perde il Southampton, purtroppo accade spesso ultimamente”. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti è ironico quando risponde – in conferenza stampa alla fine del Cdm – a una domanda in cui si evoca di presunte sue “arrabbiature” per il rinvio della prima bozza del decreto Bollette richiesto dalla premier Giorgia Meloni. “Comunque io rimango tifoso – dice Giorgetti parlando ancora della sua passione sportiva per il Southampton – anche se perde tutte le partite. E, così accade anche in politica…”. Il decreto Bollette è stato approvato nel corso del consiglio dei ministri di oggi insieme con il ddl delega sul ritorno dell’Italia alla produzione di energia nucleare.

Salvini: sostegno da 3 mld grazie a impegno Lega e Giorgetti

Su X sono arrivate poi le parole del vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini. “Approvato in Consiglio dei ministri il decreto Bollette, un sostegno concreto da 3 miliardi di euro per milioni di famiglie (con aiuti fino a 500 euro) e imprese italiane alle prese con l’aumento dei costi energetici. Un risultato importante ottenuto grazie all’impegno della Lega e del ministro Giorgetti. Avanti così”, ha scritto il ministro dei Trasporti.

