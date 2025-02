“Mi arrabbio solo quando perde il Southampton, purtroppo accade spesso ultimamente”. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti è ironico quando risponde – in conferenza stampa alla fine del Cdm – a una domanda in cui si evoca di presunte sue “arrabbiature” per il rinvio della prima bozza del decreto Bollette richiesto dalla premier Giorgia Meloni.

“Comunque io rimango tifoso – dice Giorgetti parlando ancora della sua passione sportiva per il Southampton – anche se perde tutte le partite. E, così accade anche in politica…”. Il decreto Bollette è stato approvato nel corso del Consiglio dei ministri di oggi insieme con il ddl delega sul ritorno dell’Italia alla produzione di energia nucleare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata