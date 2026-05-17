Maldive, atterrati a Malpensa i venti italiani dello yacht Duke of York

Sono atterrati a Malpensa i venti italiani che si trovavano a bordo dello yacht Duke of York, da cui cinque subacquei sono dispersi dopo un’immersione al largo dell’isola di Alimatha’, alle Maldive. Il gruppo ha lasciato la capitale Malè con uno scalo a Roma prima di raggiungere lo scalo lombardo; all’arrivo, le forze dell’ordine li hanno fatti defluire da un varco secondario per evitare il contatto con i numerosi giornalisti presenti nello scalo.

“Sono appena atterrati. Sono in attesa di mia figlia: non ci siamo sentiti molto in questi giorni, ma lei ha visto tutta la macchina dei soccorsi”. A dirlo è un padre presente nell’area arrivi di Malpensa. “Purtroppo ieri è morto anche un soccorritore – ha aggiunto – Il volo Neos ha fatto scalo a Roma ed è appena atterrato. Mi ha chiamato poco fa: stavano attraccando, adesso dovranno fare tutte le procedure. Sto aspettando, vediamo”, ha concluso.