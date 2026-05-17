Internazionali di Roma, Buonfiglio: "Giornata bellissima che valorizza le eccellenze italiane"

Alla fine del match tra Jannik Sinner e Casper Ruud, che ha decretato la vittoria dell’azzurro agli Internazionali d’Italia, il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha commentato l’impresa del numero 1 al mondo. “Si tratta di un’altra bellissima giornata, in cui valorizziamo ancora le eccellenze italiane: sapete bene da quanto tempo mancavano le vittorie nel doppio e nel singolo. Festeggiarli qui, a casa nostra, con un pubblico del genere al Foro Italico… Continuiamo l’onda del successo”. E sull’imbarazzo di Sinner verso Mattarella: “Testimonia quanto sia rispettoso Sinner nei confronti delle istituzioni. Lui è una persona fantastica, educata, ma il campione si è visto l’altro ieri, quando ha reagito alla sua crisi. Un altro si sarebbe ritirato, invece lui è andato avanti, dando tutto sé stesso“.