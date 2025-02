“Sei incinta? Sei malata? Dimettiti dal Consiglio comunale”. Polemica in Consiglio comunale ieri sera a Treviglio, in provincia di Bergamo, dopo la risposta della consigliera FdI Silvia Colombo alla capogruppo Pd Matilde Tura che aveva chiesto sedute del Consiglio da remoto per consigliere con gravidanza a rischio”. “Ho presentato una mozione in Consiglio comunale per chiedere la possibilità alle consigliere con gravidanza a rischio e neo genitori di poter partecipare da remoto alle sedute. Questa – spiega Tura – l’incredibile risposta della consigliera di comunale di Fratelli d’Italia: ‘Nella vita ci sono delle priorità, se uno ricopre la carica di consigliere comunale al primo posto deve metterci la partecipazione. Poi nella vita capitano cose belle come la nascita di un figlio o cambiare lavoro o cose brutte come la malattia, allora forse bisogna riguardare le proprie priorità, a quel punto bisogna dimettersi e lasciare posto a chi ha la possibilità di dedicarsi pienamente'”. “Mi dispiace sinceramente che non si sia voluta cogliere questa opportunità, soprattutto da parte di partiti che fanno del tema natalità e famiglia estesa e massiccia propaganda elettorale, e che la discussione sia purtroppo degenerata in considerazioni ed esternazioni che fanno riflettere su quanto ancora ci sia da fare da questo punto di vista”, scrive Tura in un post sui social postando una sua foto “a – 10 giorni dal parto (e +35 kg), in Consiglio comunale, con la fortuna di essere sempre stata bene”. “Dopo la nascita del mio bambino 3 consigli saltati, guardati da remoto senza poter partecipare, cosa che avrei fatto volentieri. Perché precludere questa possibilità se non per una scelta solo ideologica?”, conclude la consigliera.

