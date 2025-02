Il post sui social: "Da sempre e per sempre uniti"

Marta Fascina sui suoi social ha ricordato l’ex premier Silvio Berlusconi nel giorno di San Valentino. Sotto una foto che li ritrae insieme, l’ultima compagna del Cavaliere e deputata di Forza Italia ha scritto: “Da sempre e per sempre uniti. Uniti per l’eternità”. In sottofondo Fascina ha usato la canzone di Gigi D’Alessio ‘Una bellissima storia d’amore’.

