“Non è accettabile prima il video di Meloni contro un singolo magistrato, dopo arriva addirittura un esposto del Dis e poi la richiesta dei membri laici del Csm di trasferimento del magistrato. Quello della presidenza di Chigi mi sembra un atto di bullismo istituzionale che va respinto”, ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte al Tribunale di Roma a margine dell’udienza del processo Regeni dove ha deposto come testimone in quanto ex premier nell’anno in cui venne ucciso il giovane ricercatore friulano al Cairo. “Io ho avuto le stesse notifiche dallo stesso magistrato, più di una, ma non ho mai fatto video e non ho mai detto che quel magistrato ha una carriera fallimentare o che sono ricattato o intimidito. Con grande rispetto verso un’istituzione diversa da quella del governo mi sono messo a disposizione per fornire elementi di chiarezza. Così si comporta un presidente del Consiglio, dando il primo esempio. I politici devono rispettare la legge non meno dei cittadini comuni, non sono al di sopra della legge. Non possiamo rivendicare impunità e privilegi per la classe politica. Questo è successo in passato e non a caso si è parlato di casta. Vogliamo ritornare ai tempi della casta? Mi sembra che ci siamo molto vicini. Ma noi non li accetteremo” ha aggiunto il leader pentastellato.

